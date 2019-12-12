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Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів - Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів: за десять місяців використання коштів міжнародних фінансових організацій зросло на 7,6 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів. За 10 місяців 2019 року використання коштів МФО Україною зросло на 7,6 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку 2019 року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував у проекти в Україні вже понад 1 мільярд доларів. Це вже один з найвищих показників у світі, і до кінця року сума може збільшиться.

"Підтримка МФО - це дешеві, довгі кошти, які потрібні Україні для реалізації важливих інфраструктурних, муніціпальних та структурних проектів. Саме тому збільшення вибірки разом із залученням приватних інвестицій є запорукою підсилення економічного зростання", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Милованов пояснив, навіщо Україні кредити від МВФ: це не про гроші.

Українські Національні Новини

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