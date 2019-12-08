Милованов пояснив, навіщо Україні кредити від МВФ: це не про гроші

“Для України зараз — після підтвердження програми МВФ на робочому рівні — важливо залучати нових інвесторів, щоб зростала економіка, збільшилася кількість робочих місць для наших людей, показник рівня заробітної плати досяг рівня європейського. А кошти МВФ — були фінансовою подушкою в нашій економіці”, — вважає Милованов.

На його думку, пропозиції “послати МВФ” є безвідповідальними.

“На мою думку, відсутність програми призведе до економічної кризи. А пропозиції „послати“ МВФ є безвідповідальними, або робляться тими, хто не розібрався в суті ролі МВФ для України”, — зазначив Милованов.

Він зазначив, що йдеться про довіру економічної системи України.

“Насправді, питання з МВФ не про гроші. А про довіру до економіки України. МВФ — такий собі маркер довіри. Є підтримка МВФ — є довіра внутрішніх та міжнародних інвесторів до стану української економіки та програми розвитку економіки, а також до дій керівництва держави. Вже як наслідок — інвестиції та міжнародна торгівля. Великі інвестори, власники великих українських та міжнародних бізнесів, а також внутрішні експерти орієнтуються на позицію МВФ, коли оцінюють стан економіки”, — написав міністр.

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За словами Милованова, МВФ надає позику тільки тоді, коли впевнені, що економічна політика держави відповідальна, коли, на їхню думку, дії Уряду, НБУ та влади в цілому є виваженими та обґрунтованими.

“Якщо програми немає, то для інвесторів це означає, що можуть бути ризики. Тоді інвестори — внутрішні та міжнародні — будуть співпрацювати з Україною на інших умовах: вищий відсоток, менші суми інвестицій. А що більший відсоток за позикою платить держава, то, відповідно більший відсоток — економіка і, врешті-решт, платники податків — ми з вами. Так само менша сума інвестицій означає менше економічне зростання, менші зарплати, менші надходження в бюджет”, — зазначив Милованов.

Він нагадав, що МВФ надає кредити Україні під низький відсоток — 2-3% у доларах: “Це рівень інфляції в доларі. Тобто ми майже нічого не втрачаємо, а інколи (якщо гривня посилюється) навіть заробляємо на такому кредиті. Але більш правильно сказати, що зазвичай гроші ідуть у резерви Національного банку України і не використовуються — це кошти на випадок економічних проблем. З часом ми їх повертаємо, і потім — або беремо кредит знову, або купуємо резерви за гривню”.

Нагадаємо, раніше Милованов розповів, як отримати дешевий кредит для бізнесу.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ надала кредит Україні. Пізніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів подробиці цього кредиту.