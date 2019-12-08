Маркарова: угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро допомоги з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Досягнення Україною угоди з Міжнародним валютним фондом відкриває двері для отримання Києвом макрофінансової допомоги з ЄС. Про це пише УНН спираючись на допис міністра фінансів України Оксани Маркарової у Facebook.
“Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги з ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями”, — написала міністерка.
При цьому, до свого допису вона додала фото допису глави дипломатичного представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса у Twitter, що ретвітнув допис директора-розпорядника МВФ Крісталіною Георгієвою, в якому Маасікас написав: “Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) це має відкрити шлях і до макрофінансової допомоги ЄС”.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ надала кредит Україні. Пізніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів подробиці цього кредиту.