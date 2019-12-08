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Милованов объяснил, зачем Украине кредиты от МВФ: дело не в деньгах

Милованов объяснил, зачем Украине кредиты от МВФ: дело не в деньгах

Киев  •  УНН

 • 16102 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. После того, как МВФ подтвердил свою программу для Украины, нужно активнее привлекать новых инвесторов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook, передает УНН.

“Для Украины сейчас — после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне — важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского. А средства МВФ — были финансовой подушкой в нашей экономике”, — считает Милованов.

По его мнению, предложения “послать МВФ” являются безответственными.

“По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения „послать“ МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины”, — отметил Милованов.

Он отметил, что речь идет о доверии экономической системы Украины.

“На самом деле, в вопросе с МВФ — дело не в деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ — некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ — доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программы развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже как следствие — инвестиции и международная торговля. Крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики”, — написал министр.

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По словам Милованова, МВФ предоставляет займ только тогда, когда уверены, что экономическая политика государства ответственная, когда, по их мнению, действия правительства, НБУ и власти в целом являются взвешенными и обоснованными.

“Если программы нет, то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы — внутренние и международные — будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займа платит государство, то, соответственно больший процент — экономика и, в конце концов, налогоплательщики — мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньше экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет”, — отметил Милованов.

Он напомнил, что МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент — 2-3% в долларах: “Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются — это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом — или берем кредит снова, или покупаем резервы по гривну”.

Напомним, ранее Милованов рассказал, как получить дешевый кредит для бизнеса.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ предоставила кредит Украине. Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал подробности этого кредита.

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