Греция закрывает представительство МВФ в Афинах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, поэтому представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.
“Я поздравляю наше общее решение закрыть бюро МВФ в Афинах в ближайшие месяцы и продолжать сотрудничать, но уже как страна, которая вышла из-под строгой системы надзора (со стороны международных кредиторов)”, — сказал Мицотакис, заявление которого распространила пресс-служба главы правительства.
По словам премьера, за последние шесть месяцев после его прихода к власти на выборах 7 июля 2019 года Греция “вступила в период развития и эффективных структурных реформ”.
“Наши отношения с Фондом не всегда были легкими, но я думаю, что мы согласны по ряду важных вопросов”, — сказал Мицотакис, поблагодарив главу МВФ за ее поддержку Греции в этом процессе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацбанке назвали требования МВФ для новой кредитной программы
Премьер выразил мнение, что пришло время обсудить с международными кредиторами страны тему снижения высоких показателей первичного профицита госбюджета, которые были ими установлены с целью обеспечения погашения Афинами долгов по внешнему долгу.
“Я считаю, что пришло время для этой дискуссии с нашими партнерами по еврозоне. Мы правительство, которое заслуживает доверия. Мы проводим реформы, мы находимся в условиях низких процентных ставок, наши расходы по привлечению займов сейчас ниже, чем в Италии. Нет никаких оснований ограничивать себя такими высокими первичными профицитами”, — подчеркнул глава правительства, добавив, что Афины с нетерпением ждут новой главу в отношениях с международными кредиторами, в том числе с МВФ, ждут “отношений положительного сотрудничества”.
Напомним, в Минфине заявили, что Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров.