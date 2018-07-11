Греція висилає дипломатів з РФ, у Росії обіцяють дзеркальні заходи - ЗМІ

За даними видання, Афіни звинувачують російських дипломатів у здобутті та розповсюдженні інформації та невдалій спробі підкупу грецьких державних службовців.



За інформацією ТАСС, МЗС Росії пообіцяв дзеркальні заходи в зв'язку з висилкою з Греції російських дипломатів.



Нагадаємо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння в Великобританії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Україна також оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.

США в свою чергу вишлють 60 росіян і закриють консульство в Сіетлі.