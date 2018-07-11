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Греція висилає дипломатів з РФ, у Росії обіцяють дзеркальні заходи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12433 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.

За даними видання, Афіни звинувачують російських дипломатів у здобутті та розповсюдженні інформації та невдалій спробі підкупу грецьких державних службовців.

За інформацією ТАСС, МЗС Росії пообіцяв дзеркальні заходи в зв'язку з висилкою з Греції російських дипломатів.

Нагадаємо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння в Великобританії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Україна також оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.

США в свою чергу вишлють 60 росіян і закриють консульство в Сіетлі.

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