Греция высылает дипломатов из РФ, в России обещают зеркальные меры - СМИ

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации и неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.



По информации ТАСС, МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов.



Напомним, 14 стран ЕС 26 марта сообщило о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Украина также объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.

США в свою очередь вышлют 60 россиян и закроют консульство в Сиэтле.