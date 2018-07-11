Греция высылает дипломатов из РФ, в России обещают зеркальные меры - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации и неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.
По информации ТАСС, МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов.
Напомним, 14 стран ЕС 26 марта сообщило о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Украина также объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.
США в свою очередь вышлют 60 россиян и закроют консульство в Сиэтле.