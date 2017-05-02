Греція і представники іноземних кредиторів погодили проект реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Греція погодила з іноземними кредиторами пакет реформ, відкривши цим собі шлях до нових траншів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив міністр фінансів Греції Евкліда Цакалотоса, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це був білий дим”, — сказав Е.Цакалотос. Він мав на увазі дим над Сікстинською капелою, який знаменує обрання Папи Римського.
“Переговори по технічній угоді були завершені з усіх питань, шлях до переговорів щодо списання заборгованості відкрито”, — сказав міністр.
У повідомленні зазначено, що угода включає передбачає також реформу трудового законодавства, енергетичну реформу, скорочення пенсій і підвищення податків.
Як повідомляв УНН раніше, міжнародний валютний фонд пригрозив відмовитися від участі в подальшій фінансовій допомозі Греції, якщо її борг не буде реструктуризований.