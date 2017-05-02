Греция и представители иностранных кредиторов согласовали проект реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Греция согласовала с иностранными кредиторами пакет реформ, открыв тем самым себе путь к новым траншей от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Греции Евклида Цакалотоса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Это был белый дым”, — сказал Е.Цакалотос. Он имел в виду дым над Сикстинской капеллой, который знаменует избрания Папы Римского.
“Переговоры по технической сделке были завершены по всем вопросам, путь к переговорам по списанию задолженности открыто”, — сказал министр.
В сообщении отмечается, что соглашение предусматривает также реформу трудового законодательства, энергетическую реформу, сокращение пенсий и повышение налогов.
Как сообщал УНН ранее, международный валютный фонд пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции , если ее долг не будет реструктуризирован.