Гравця збірної України визнано кращим футболістом сезону в ФК "Генк"

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Півзахисник "Генка" Руслан Маліновський отримав підсумкову нагороду за сезон найкращому гравцеві бельгійського клубу на думку вболівальників - "Золоту бутсу", передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Фанати клубу обрали Маліновського кращим в чемпіонському сезоні колективу.

Срібну бутсу отримав нападник "Генка" Мбвана Алі Саматта, бронзову бутсу - захисник Себастьєн Деваст.

Зазначимо, що за підсумком минулого сезону Маліновський провів 51 матч за клуб, в яких забив 16 голів і віддав 16 гольових передач.

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