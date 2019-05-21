Гравця збірної України визнано кращим футболістом сезону в ФК "Генк"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Півзахисник "Генка" Руслан Маліновський отримав підсумкову нагороду за сезон найкращому гравцеві бельгійського клубу на думку вболівальників - "Золоту бутсу", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Фанати клубу обрали Маліновського кращим в чемпіонському сезоні колективу.
Срібну бутсу отримав нападник "Генка" Мбвана Алі Саматта, бронзову бутсу - захисник Себастьєн Деваст.
Зазначимо, що за підсумком минулого сезону Маліновський провів 51 матч за клуб, в яких забив 16 голів і віддав 16 гольових передач.