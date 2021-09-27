Гравця університетської ліги США з футболу вбили в ході стрілянини

Доповнення
У квітні президент США Джо Байден назвав збройне насильство в країні “епідемією” і “міжнародною ганьбою”. Він запропонував ввести ряд обмежувальних заходів: заборонити вільний продаж комплектуючих для зброї, а також змінити статус пістолетів, модифікованих стабілізаторами, які збільшують точність попадання. Останні Байден визнав за необхідне прирівняти до пістолетів з глушниками і записувати у власників такої зброї ім’я та інші особисті дані.
Крім того, американський президент запропонував наділити суди правом вилучати зброю у окремих громадян за запитом родичів та інших осіб.