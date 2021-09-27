Гравця університетської ліги США з футболу вбили в ході стрілянини

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В результаті стрілянини постраждала також жінка, зараз вона знаходиться в критичному стані. Правоохоронці розшукують нападника. У грудні 2020 року було вбито друга і партнер по команді Лоу Тая Джордана. На згадку про нього Лоу тоді став виступати під його номером на поле.