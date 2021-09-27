Гравця університетської ліги США з футболу вбили в ході стрілянини

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Гравець клубу Університету Юти з американського футболу Аарон Лоу був застрелений пізно ввечері в суботу. Як зазначає агентство Associated Press з посиланням на поліцію, інцидент стався на домашній вечірці в Солт-Лейк-Сіті, передає УНН.

Деталі

В результаті стрілянини постраждала також жінка, зараз вона знаходиться в критичному стані. Правоохоронці розшукують нападника. У грудні 2020 року було вбито друга і партнер по команді Лоу Тая Джордана. На згадку про нього Лоу тоді став виступати під його номером на поле.

Доповнення

У квітні президент США Джо Байден назвав збройне насильство в країні “епідемією” і “міжнародною ганьбою”. Він запропонував ввести ряд обмежувальних заходів: заборонити вільний продаж комплектуючих для зброї, а також змінити статус пістолетів, модифікованих стабілізаторами, які збільшують точність попадання. Останні Байден визнав за необхідне прирівняти до пістолетів з глушниками і записувати у власників такої зброї ім’я та інші особисті дані.

Крім того, американський президент запропонував наділити суди правом вилучати зброю у окремих громадян за запитом родичів та інших осіб.

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