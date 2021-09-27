Игрока университетской лиги США по футболу убили в ходе стрельбы

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В апреле президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие в стране "эпидемией" и "международным позором". Он предложил ввести ряд ограничительных мер: запретить свободную продажу комплектующих для оружия, а также изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами, которые увеличивают точность попадания. Последние Байден признал необходимым приравнять к пистолетам с глушителями и записывать у владельцев такого оружия имя и другие личные данные.
Кроме того, американский президент предложил наделить суды правом изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников и других лиц.