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Игрока университетской лиги США по футболу убили в ходе стрельбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Игрок клуба Университета Юты по американскому футболу Аарон Лоу был застрелен поздно вечером в субботу. Как отмечает агентство Associated Press со ссылкой на полицию, инцидент произошел на домашней вечеринке в Солт-Лейк-Сити, передает УНН.

Детали

В результате стрельбы пострадала также женщина, сейчас она находится в критическом состоянии. Правоохранители разыскивают нападающего. В декабре 2020 года был убит друг и партнер по команде Лоу Тай Джордан. В память о нем Лоу тогда стал выступать под его номером на поле.

Дополнение

В апреле президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие в стране "эпидемией" и "международным позором". Он предложил ввести ряд ограничительных мер: запретить свободную продажу комплектующих для оружия, а также изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами, которые увеличивают точность попадания. Последние Байден признал необходимым приравнять к пистолетам с глушителями и записывать у владельцев такого оружия имя и другие личные данные.

Кроме того, американский президент предложил наделить суды правом изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников и других лиц.

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