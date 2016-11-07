Гравець з Житомирської області виграв 200 тисяч гривень у “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У неділю, 6 листопада, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тис. грн виграв гравець, який придбав свій білет у Житомирській області, повідомляє УНН.
Наразі відомо номер щасливого білету: 0148780.
Нагадаємо, один з головних призів “Лото-Забави”, а саме 1 млн грн, 6 листопада зірвали двоє гравців, з Тернопільської та Чернівецької областей.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.