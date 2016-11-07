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15 марта, 19:03 • 112260 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158208 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132838 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125732 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110010 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104077 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100500 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Игрок из Житомирской области выиграл 200 000 гривен в "Лото-Забаву"

Игрок из Житомирской области выиграл 200 000 гривен в "Лото-Забаву"

Киев • УНН

 • 10035 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 тыс. грн выиграл игрок, который приобрел свой билет в Житомирской области, сообщает УНН.

Известен номер счастливого билета: 0148780.

Напомним, один из главных призов "Лото-Забавы", а именно 1 млн грн, 6 ноября сорвали два игрока, из Тернопольской и Черновицкой областей.

Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеров за все время существования лотереи.

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