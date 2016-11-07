Игрок из Житомирской области выиграл 200 000 гривен в "Лото-Забаву"

Известен номер счастливого билета: 0148780.

Напомним, один из главных призов "Лото-Забавы", а именно 1 млн грн, 6 ноября сорвали два игрока, из Тернопольской и Черновицкой областей.

Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеров за все время существования лотереи.