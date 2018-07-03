Гравець року АПЛ продовжив контракт із "Ліверпулем"

Лідер клубу та кращий футболіст минулорічної Англійської Прем’єр-ліги поставив підпис під п’ятирічною угодою.

“Новина про підписання контракту стала нагородою для Салаха за його виступи в минулому сезоні і внесок в успіхи клубу”, — прокоментував подію головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп.

Примітно, що за даними Daily Mail, Салах буде заробляти в тиждень 200 тисяч фунтів і стане одним з найбільш високооплачуваних футболістів “Ліверпуля”.

Зауважимо, що Салах перебрався в “Ліверпуль” рівно рік тому з італійської “Роми” та привів клуб до фіналу Ліги чемпіонів. У минулому сезоні нападник провів в АПЛ 36 матчів, забивши в них 32 голи.