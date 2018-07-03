Игрок года АПЛ продлил контракт с "Ливерпулем"

Лидер клуба и лучший футболист прошлогоднего Английской Премьер-лиги поставил подпись под пятилетним соглашением.

“Новость о подписании контракта стала наградой для Салаха за его выступления в прошлом сезоне и вклад в успехи клуба”, — прокомментировал событие главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп.

Примечательно, что по данным Daily Mail, Салах будет зарабатывать в неделю 200 тысяч фунтов и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов “Ливерпуля”.

Заметим, что Салах перебрался в “Ливерпуль” ровно год назад с итальянской “Ромы” и привел клуб к финалу Лиги чемпионов. В прошлом сезоне нападающий провел в АПЛ 36 матчей, забив в них 32 гола.