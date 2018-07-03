Игрок года АПЛ продлил контракт с "Ливерпулем"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73750 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110048 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131113 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138143 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174230 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142133 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130576 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185276 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Игрок года АПЛ продлил контракт с "Ливерпулем"

Игрок года АПЛ продлил контракт с "Ливерпулем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Английский “Ливерпуль” объявил о подписании нового долгосрочного контракта со своим ведущим форвардом египтянином Мохаммедом Салахом, передает УНН со ссылкой на сайт “мерсисайдцев”.

Лидер клуба и лучший футболист прошлогоднего Английской Премьер-лиги поставил подпись под пятилетним соглашением.

“Новость о подписании контракта стала наградой для Салаха за его выступления в прошлом сезоне и вклад в успехи клуба”, — прокомментировал событие главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп.

Примечательно, что по данным Daily Mail, Салах будет зарабатывать в неделю 200 тысяч фунтов и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов “Ливерпуля”.

Заметим, что Салах перебрался в “Ливерпуль” ровно год назад с итальянской “Ромы” и привел клуб к финалу Лиги чемпионов. В прошлом сезоне нападающий провел в АПЛ 36 матчей, забив в них 32 гола.

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