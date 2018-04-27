Гранатомети, два десятки гранат та набої: у Маріуполі знайшли арсенал зброї
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Гранатомети, пластид, ящик гранат та кілька тисяч набоїв знайшли поліцейські у гаражі звичайного маріупольця. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
“Правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо причетності мешканця 1959 року народження до нелегального зберігання заборонених предметів. Під час обшуку у гаражі, серед викруток та іншого домогосподарчого інвентаря у пакетах знайдено 2 гранатомети, 29 гранат та запали до них, 2 цинка (загалом понад 2 тисячі) набоїв, а також пластид”, — зазначили у прес-службі ГУ НП в Донецькій області.
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Чоловік каже, що все це не його — залишили на зберігання знайомі.
Наразі правоохоронці перевіряють правдивість пояснень чоловіка та встановлюють кінцевого власника арсеналу.