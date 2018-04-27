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Гранатометы, два десятка гранат и патроны: в Мариуполе нашли арсенал оружия

Киев • УНН

 • 10608 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Гранатометы, пластид, ящик гранат и несколько тысяч патронов нашли полицейские в гараже обычного мариупольца. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передаёт УНН.

Гранатометы, два десятка гранат и патроны: в Мариуполе нашли арсенал оружия

"Правоохранители получили оперативную информацию о причастности жителя 1959 года к нелегальному хранению запрещенных предметов. Во время обыска в гараже, среди отверток и другого инвентаря в пакетах найдено 2 гранатомета, 29 гранат и запалы к ним, 2 цинка (всего более 2000) патронов, а также пластид", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

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Мужчина говорит, что все это не его - оставили на хранение знакомые.

Сейчас правоохранители проверяют правдивость объяснений мужчины и устанавливают конечного владельца арсенала.

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