Гранатометы, два десятка гранат и патроны: в Мариуполе нашли арсенал оружия

"Правоохранители получили оперативную информацию о причастности жителя 1959 года к нелегальному хранению запрещенных предметов. Во время обыска в гараже, среди отверток и другого инвентаря в пакетах найдено 2 гранатомета, 29 гранат и запалы к ним, 2 цинка (всего более 2000) патронов, а также пластид", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

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Мужчина говорит, что все это не его - оставили на хранение знакомые.

Сейчас правоохранители проверяют правдивость объяснений мужчины и устанавливают конечного владельца арсенала.