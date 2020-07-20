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19 березня, 18:42 • 94963 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135068 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114713 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129130 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133760 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123831 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125406 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124283 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Гральний бізнес може принести в бюджет до 8 млрд грн до кінця року - Гетманцев

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що надходження до бюджету від грального бізнесу можуть бути в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.

"Ну, Мінфін 4,5 мільярда гривень порахував. Ми вважаємо, що це буде більша сума. Просто порахувавши ті ліцензії, які можуть бути придбані - десь в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року", - сказав Данило Гетманцев, відповідаючи на питання, яка сума очікується надходжень до бюджету від грального бізнесу за перший рік дії закону.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.

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