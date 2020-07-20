Гральний бізнес може принести в бюджет до 8 млрд грн до кінця року - Гетманцев

"Ну, Мінфін 4,5 мільярда гривень порахував. Ми вважаємо, що це буде більша сума. Просто порахувавши ті ліцензії, які можуть бути придбані - десь в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року", - сказав Данило Гетманцев, відповідаючи на питання, яка сума очікується надходжень до бюджету від грального бізнесу за перший рік дії закону.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.