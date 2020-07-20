Гральний бізнес може принести в бюджет до 8 млрд грн до кінця року - Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що надходження до бюджету від грального бізнесу можуть бути в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
"Ну, Мінфін 4,5 мільярда гривень порахував. Ми вважаємо, що це буде більша сума. Просто порахувавши ті ліцензії, які можуть бути придбані - десь в районі 7-8 мільярдів гривень до кінця року", - сказав Данило Гетманцев, відповідаючи на питання, яка сума очікується надходжень до бюджету від грального бізнесу за перший рік дії закону.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.