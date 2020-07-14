Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89158 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106937 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111808 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141723 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113482 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136084 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103030 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102688 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104946 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102225 просмотра

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.

Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.

Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

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Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Позже к законопроекту поступило около 3,5 тысячи поправок.

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