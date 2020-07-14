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Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Окрім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.

Законопроект передбачає покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор, зокрема, за неповідомлення про вчинення незаконної організації проведення азартних ігор або за приховування такої інформації.

Законопроектом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

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Законопроектом запроваджується система онлайн-моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку.

Також, проектом закону встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до №2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Пізніше до законопроекту надійшло близько 3,5 тисячі поправок.

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