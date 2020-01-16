Увійти до гральних закладів можна буде лише з паспортом та після ряду перевірок – Арахамія

"Заклад, який купує досить коштовну ліцензію, він ризикує, якщо він допустить когось, менш ніж 21-го року, чи того, хто є у реєстрі лудоманів. Він (гральний заклад - ред.) першого разу отримує великий штраф і перше попередження від комісії, а другий раз позбавляється ліцензії. Для того, щоб прийти, вам потрібен паспорт, пройти ідентифікацію. Людина перевіряє, що людині є 21 рік та її немає у реєстрі лудоманів, все - можна грати. Якщо мені немає 21 року, чи я є у реєстрі, заклад не має права мене допускати до свого закладу", – зазначив він.

На запитання журналіста, хто регулюватиме роботу грального закладу, Арахамія зазначив: "спеціальний орган уповноважений, який повинен бути створений у Кабміні".

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до №2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Як повідомлялося раніше в УНН, Арахамія розповів, як працюватиме реєстр ігроманів.