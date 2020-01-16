Арахамія розповів, як працюватиме реєстр ігроманів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У законопроекті про легалізацію грального бізнесу передбачено реєстр ігроманів, у який людину можна внести трьома способами. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Там (законопроекті про легалізацію грального бізнесу - ред.) передбачений реєстр лудоманів (ігроманів, - ред.). В нього можна потрапити трьома шляхами: туди людину може внести сам заклад, це може людина добровільно зробити чи члени його родини. Частина коштів, які будуть йти з цих ліцензій (на казино, - ред.) будуть йти на боротьбу з лудоманією з точки зору, як хвороби, на профілактику лудоманії з точки зору, як пропаганди", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до №2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.