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ГПУ зафіксувала факти присутності військ РФ після обстрілу Новолуганського

ГПУ зафіксувала факти присутності військ РФ після обстрілу Новолуганського

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Слідча група Генеральної прокуратури зафіксувала факти присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території після обстрілу з систем залпового вогню “Град” Новолуганського Донецької області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.

Як поінформували у прес-службі, на місце події виїхали працівники управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України. Проводяться першочергові слідчі дії.

На цей час установлено, зазначається, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів.

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“Слідчою групою під час огляду місця події в черговий раз виявлено факти присутності Збройних Сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України”, - йдеться у повідомленні.

У ГПУ поінформували, що після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи “Град” з маркуваннями, які згідно інформації Міністерства оборони України на озброєнні Збройних Сил України ніколи не перебували.

Нагадаємо, після обстрілу бойовиками Новолуганського в населеному пункті пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт.

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