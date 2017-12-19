ГПУ зафиксировала факты присутствия войск РФ после обстрела Новолуганского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Следственная группа Генеральной прокуратуры зафиксировала факты присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории после обстрела из систем залпового огня "Град" Новолуганское Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
Как сообщили в пресс-службе, на место происшествия выехали сотрудники управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.
В настоящее время установлено, отмечается, что боевики выпустили не менее 40 реактивных снарядов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества нарушение режима тишины на Донбассе
"Следственной группой в ходе осмотра места происшествия в очередной раз выявлены факты присутствия Вооруженных Сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
В ГПУ сообщили, что после обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы "Град" с маркировками, которые согласно информации Министерства обороны Украины на вооружении Вооруженных Сил Украины никогда не находились.
Напомним, после обстрела боевиками Новолуганское в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.