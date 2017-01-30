ГПУ на сьогодні викликала В.Януковича для ознайомлення з матеріалами справи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишнього президента України Віктора Януковича викликали до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на 30 січня. Про це йдеться в оприлюдненій раніше на офіційному сайті ГПУ повістці про виклик, передає УНН.

Згідно з повісткою, В.Януковича викликають у приміщення військової прокуратури на вулиці Московській, 8 на 15 годину 30 січня як підозрюваного у державній зраді для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, 20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Також нагадаємо, у ГПУ повідомили, що планують завершити заочне слідство у справі про держзраду В.Януковича 30 січня.

Українські Національні Новини

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