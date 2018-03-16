ГПУ проводить обшуки в приміщеннях “Нової пошти” в чотирьох містах України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ „Нова пошта“ в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро. Усі слідчі дії відбуваються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону. Тому говорити про нанесення шкоди інвестиційному клімату в країні не варто. Після надання інформації слідчими зможемо повідомити деталі кримінального провадження. Наразі тільки підтвердження факту обшуків та відповідних слідчих дій”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, в результаті проведення комплексу слідчих та розшукових дій прокуратурі Волинської області спільно із УЗЕ Департаменту захисту економіки Нацполіції України, слідчими ГУ Нацполіції в області та за сприяння охоронної організації вдалося викрити та нейтралізувати озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб.