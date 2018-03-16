ГПУ проводит обыски в помещениях "Новой почты" в четырех городах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО" Новая Почта "в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате проведения комплекса следственных и розыскных действий прокуратуре Волынской области совместно с УЗЭ Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, следователями ГУ Нацполиции в области и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать вооруженную группировку, в состав которого входило около 25 человек.