ГПУ проситиме домашній арешт для Бубенчика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Генеральна прокуратура проситиме суд обрати домашній арешт активісту Майдану Івану Бубенчику, який підозрюється у вбивстві двох міліціонерів під час акцій протесту у Києві у лютому 2014 року. Про це УНН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
"Ми проситимемо суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Печерський районний суд Києва призначив розгляд нашого клопотання на 24 квітня", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНН, активісту Майдану Івану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.