ГПУ просить на 60 днів заарештувати екс-регіонала В.Медяника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України попросила Печерський районний суд міста Києва заарештувати екс-нардепа Партії регіонів Володимира Медяника, якого затримали у рамках справи Олександра Єфремова, на 60 днів. Про це під час судового засідання повідомив прокурор ГПУ Павло Кожухівський, передає кореспондент УНН.
За словами представника ГПУ, є ймовірність, що В.Медяник залишить Україну або буде впливати на свідків у цій справі у випадку, якщо його не візьмуть під варту.
В.Медяник підозрюється у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст.110 ч.3 Кримінального кодексу) і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ст.258-3 ч.1 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував екс-голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді О.Єфремова на 60 діб. Відповідно до рішення суду, О.Єфремов перебуватиме під арештом до 28 вересня.
Як повідомляв УНН, О.Єфремов підозрюється, зокрема, у сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.