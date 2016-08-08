ГПУ просить на 60 днів заарештувати екс-регіонала В.Медяника

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2470 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 12001 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32670 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61953 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75981 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144981 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206621 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193384 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213059 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197414 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
69 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9080 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8174 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10000 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4704 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 9788 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 12007 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489233 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323356 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385237 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126588 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186015 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128615 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163190 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186421 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

ГПУ просить на 60 днів заарештувати екс-регіонала В.Медяника

ГПУ просить на 60 днів заарештувати екс-регіонала В.Медяника

Київ • УНН

 • 4526 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України попросила Печерський районний суд міста Києва заарештувати екс-нардепа Партії регіонів Володимира Медяника, якого затримали у рамках справи Олександра Єфремова, на 60 днів. Про це під час судового засідання повідомив прокурор ГПУ Павло Кожухівський, передає кореспондент УНН.

За словами представника ГПУ, є ймовірність, що В.Медяник залишить Україну або буде впливати на свідків у цій справі у випадку, якщо його не візьмуть під варту.

В.Медяник підозрюється у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст.110 ч.3 Кримінального кодексу) і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ст.258-3 ч.1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував екс-голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді О.Єфремова на 60 діб. Відповідно до рішення суду, О.Єфремов перебуватиме під арештом до 28 вересня.

Як повідомляв УНН, О.Єфремов підозрюється, зокрема, у сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29