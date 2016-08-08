ГПУ просит на 60 дней арестовать экс-регионала В.Медяныка

По словам представителя ГПУ, есть вероятность, что В.Медянык покинет Украину или будет влиять на свидетелей по этому делу в случае, если его не возьмут под стражу.

В.Медянык подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст.110 ч.3 Уголовного кодекса) и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ст.258-3 ч.1 Уголовного кодекса).

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде А.Ефремова на 60 суток. Согласно решению суда, А.Ефремов будет находиться под арестом до 28 сентября.

Как сообщал УНН, А.Ефремов подозревается, в частности, в содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".