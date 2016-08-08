ГПУ просит на 60 дней арестовать экс-регионала В.Медяныка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины попросила Печерский районный суд города Киева арестовать экс-нардепа Партии регионов Владимира Медяныка, которого задержали в рамках дела Александра Ефремова, на 60 дней. Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор ГПУ Павел Кожуховский, передает корреспондент УНН.
По словам представителя ГПУ, есть вероятность, что В.Медянык покинет Украину или будет влиять на свидетелей по этому делу в случае, если его не возьмут под стражу.
В.Медянык подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст.110 ч.3 Уголовного кодекса) и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ст.258-3 ч.1 Уголовного кодекса).
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде А.Ефремова на 60 суток. Согласно решению суда, А.Ефремов будет находиться под арестом до 28 сентября.
Как сообщал УНН, А.Ефремов подозревается, в частности, в содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".