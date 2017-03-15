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ГПУ перевірить інцидент у сесійній залі після офіційного звернення керівництва ВР - Л.Сарган

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральна прокуратура України перевірить інцидент у сесійній залі Верховної Ради, коли до трибуни підішли невідомі для виступу, після надходження офіційного звернення керівництва парламенту. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

"Коли ми отримаємо офіційне звернення від (заступника голови ВР - ред.) Оксани Сироїд у рамках чинного законодавства, перевіримо викладені нею факти щодо інциденту у парламенті", - сказала Л.Сарган.

Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. Віце-спікер ВР О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.

Також нагадаємо, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.

Українські Національні Новини

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