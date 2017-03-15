ГПУ проверит инцидент в сессионном зале после официального обращения руководства ВР - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверит инцидент в сессионном зале Верховной Рады, когда к трибуне подошли неизвестные для выступления, после поступления официального обращения руководства парламента. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.
"Когда мы получим официальное обращение от (заместителя главы ВР - ред.) Оксаны Сыроид в рамках действующего законодательства, проверим изложенные ею факты относительно инцидента в парламенте", - сказала Л.Сарган.
Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. Вице-спикер ВР О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.
Также напомним, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.