ГПУ проверит инцидент в сессионном зале после официального обращения руководства ВР - Л.Сарган

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверит инцидент в сессионном зале Верховной Рады, когда к трибуне подошли неизвестные для выступления, после поступления официального обращения руководства парламента. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.