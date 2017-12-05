ГПУ наразі немає прямих доказів впливу ФСБ на Курченка - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Генеральної прокуратури України наразі немає прямих доказів керування ФСБ Росії спробою вчинити незаконну зміну української влади бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком. Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“На цей момент у мене немає прямих доказів, що Курченко діяв за вказівкою Федеральної служби безпеки. Але із відкритих джерел — у тому числі сам Курченко говорить на записах, відомо, що Курченко має входи до вищих кабінетів російської влади”, — сказав Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.