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ГПУ наразі немає прямих доказів впливу ФСБ на Курченка - Луценко

ГПУ наразі немає прямих доказів впливу ФСБ на Курченка - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Генеральної прокуратури України наразі немає прямих доказів керування ФСБ Росії спробою вчинити незаконну зміну української влади бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком. Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“На цей момент у мене немає прямих доказів, що Курченко діяв за вказівкою Федеральної служби безпеки. Але із відкритих джерел — у тому числі сам Курченко говорить на записах, відомо, що Курченко має входи до вищих кабінетів російської влади”, — сказав Луценко.

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Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.

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