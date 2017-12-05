У ГПУ пока нет прямых доказательств влияния ФСБ на Курченка - Луценко

"На данный момент у меня нет прямых доказательств, что Курченко действовал по указанию Федеральной службы безопасности. Но с открытых источников - в том числе сам Курченко говорит на записях, известно, что Курченко имеет входы в высшие кабинеты российских властей", - сказал Луценко.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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