У ГПУ пока нет прямых доказательств влияния ФСБ на Курченка - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины нет прямых доказательств управления ФСБ России попыткой совершить незаконное изменение украинской власти бизнесменом беглым Сергеем Курченко. Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"На данный момент у меня нет прямых доказательств, что Курченко действовал по указанию Федеральной службы безопасности. Но с открытых источников - в том числе сам Курченко говорит на записях, известно, что Курченко имеет входы в высшие кабинеты российских властей", - сказал Луценко.
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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
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