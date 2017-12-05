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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107732 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125385 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105305 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107263 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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У ГПУ пока нет прямых доказательств влияния ФСБ на Курченка - Луценко

У ГПУ пока нет прямых доказательств влияния ФСБ на Курченка - Луценко

Киев  •  УНН

 • 10361 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины нет прямых доказательств управления ФСБ России попыткой совершить незаконное изменение украинской власти бизнесменом беглым Сергеем Курченко. Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"На данный момент у меня нет прямых доказательств, что Курченко действовал по указанию Федеральной службы безопасности. Но с открытых источников - в том числе сам Курченко говорит на записях, известно, что Курченко имеет входы в высшие кабинеты российских властей", - сказал Луценко.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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