Готуємося до історичного рішення Європейської ради, залишаються лічені години - Зеленський

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“Ключове європейське рішення очікуємо завтра (23 червня. – Ред.) надвечір. Готуємося до історичного рішення Європейської ради, залишаються лічені години до нього”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський розповів, що 22 червня у нього був телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Він провів перемовини з 11 лідерами європейських країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови та Литви.