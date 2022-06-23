За добу Зеленський поговорив з 11 лідерами країн Європи

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що 22 червня у нього був телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Він провів перемовини з 11 лідерами європейських країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови та Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.