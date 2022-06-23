За добу Зеленський поговорив з 11 лідерами країн Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що 22 червня у нього був телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Він провів перемовини з 11 лідерами європейських країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови та Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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“Від самого ранку я продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні — 11 лідерів”, — сказав він.
Болгарія
“Подякував пану Прем’єр-міністру Болгарії Петкову за підтримку України й розвитку всієї Європи за нашою участю”.
Латвія
“Обговорили з паном Премʼєр-міністром Каріньшем співпрацю між нашими країнами, між Україною та Європейським Союзом, а також наші спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує росія, зокрема продовольчої”.
Греція
“Був радий почути слова щирої підтримки України, маємо з паном Премʼєр-міністром однакове бачення історичної ваги рішення, яке очікується від Європейської ради”.
Швеція
“Обговорили з пані Премʼєр-міністром Андерссон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодію на рівні європейських структур”.
Естонія
“Подякував пані Премʼєр-міністру Каллас за незмінну підтримку України. Обговорили пріоритети нашої співпраці та порядок денний у контексті саміту НАТО в Мадриді наступного тижня”.
Чехія
“Плідна розмова з паном Премʼєр-міністром Фіалою. Обговорили пріоритети головування Чехії у Раді Європейського Союзу в наступні півроку. А зараз я впевнений, що голос Чехії — за Україну”.
Бельгія
“Подякував пану Премʼєр-міністру Де Кроо за підтримку нашої європейської перспективи й запросив відвідати Україну. Сподіваюся, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої країни”.
Австрія
“Вдячний пану канцлеру Негаммеру за політичну й гуманітарну підтримку, за розуміння потреб України. Ми можемо зробити дуже багато для розвитку відносин між нашими державами”.
Словенія
“Домовились з паном Премʼєр-міністром Голобом, що можемо посилити співпрацю між нашими країнами. Подякував за послідовну підтримку кандидатства для України”.
Молдова
“Говорив з пані Президенткою Санду. Взаємно підтримали одне одного напередодні важливого засідання Європейської ради. І будемо допомагати одне одному швидше пройти цей шлях до Європейського Союзу”.
Литва
“Сьогодні знову говорив з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв’язку з ситуацією навколо Калінінградської області росії. Завтра продовжу такий марафон — маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі”.
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