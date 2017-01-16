Госпіталізований пілот вантажного Boeing 747-400 помер на місці аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Пілот вантажного Boeing 747-400, що розбився в районі аеропорту столиці Киргизії, помер на місці аварії літака, машина швидкої допомоги доставила в морг його тіло, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Про таке повідомив представник прес-служби Міністерства охорони здоров’я республіки Олена Баялінова.
Вантажний Boeing 747-400 Turkish Airlines розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизії вранці у понеділок, літак звалився на дачне селище в околицях аеропорту. Він виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул. Екіпаж літака Боїнг-747-400 був у складі п’яти осіб. Раніше повідомлялося, що один з пілотів вижив під час катастрофи.
“Пілот помер на місці аварії літака, машина швидкої допомоги доставила в морг його тіло,” — повідомила співрозмовниця агентства.
За її словами, число загиблих наразі становить 32 людини, в числі яких — місцеві жителі і екіпаж літака.
“Збільшилася кількість госпіталізованих після надзвичайної ситуації. До лікарні доставлено жінку з загрозою переривання вагітності,” — сказала О.Баялінова.
Зараз в лікарнях Бішкека знаходяться дев’ять постраждалих, з яких шестеро дітей з важкими множинними травмами і опіками, за їх життя борються лікарі.
У МОЗ зазначили, що, швидше за все, число загиблих і постраждалих не остаточне, оскільки тривають розбори завалів на місці катастрофи.