Пилот грузового Boeing 747-400 скончался на месте аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Пилот грузового Boeing 747-400, разбившегося в районе аэропорта столицы Киргизии, скончался на месте аварии самолета, машина скорой помощи доставила в морг тело, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
О таком сообщил представитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Елена Баялинова.
Грузовой Boeing 747-400 Turkish Airlines разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Он выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе пяти человек. Ранее сообщалось, что один из пилотов выжил во время катастрофы.
"Пилот скончался на месте аварии самолета, машина скорой помощи доставила в морг тело", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, число погибших пока составляет 32 человека , в числе которых - местные жители и экипаж самолета.
"Увеличилось количество госпитализированных после чрезвычайной ситуации. В больницу доставлена женщина с угрозой прерывания беременности ", - сказала О.Баялинова.
Сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи.
В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, поскольку продолжаются разборы завалов на месте катастрофы.