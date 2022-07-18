Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Компанія Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex. Вона призначена для встановлення й роботи на старих комп'ютерах та може подарувати друге життя ПК чи ноутбуку із низькими технічними характеристиками, передає УНН.
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Як відомо, тестування операційної системи почалося ще минулої зими й протягом року компанії вдалося усунути близько 600 помилок.
Chrome OS Flex призначена для встановлення й роботи на старих комп'ютерах, у тому ж числі й виробництва Apple. Офіційно операційна система підтримує більше 400 моделей комп'ютерів, а для установки потрібен лише USB-накопичувач від 8 Гбайт.
Компанія створила Chrome OS Flex для спрощення IT-інфраструктури й підвищення безпеки користувачів. Розробник запевняє, що платформа має кращий захист, ніж, наприклад, Windows.
Системні вимоги Chrome OS Flex:
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- процесор Intel або AMD;
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- 4 Гбайт оперативної пам'яті;
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- 16 Гбайт на вбудованому накопичувачі;
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- підтримка завантаження з флешки.
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