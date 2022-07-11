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Google Workspace став безплатним для українського бізнесу

Google Workspace став безплатним для українського бізнесу

Київ • УНН

 • 216178 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Google Workspace залишиться безплатним для українського бізнесу до завершення війни. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

"Українські підприємці безплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace. Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", - написав Федоров у Telegram.

Деталі

Він подякував Google за регулярну допомогу та підтримку України.

Раніше компанія вже надала безплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні, зазначив урядовець.

Доповнення

З липня компанія Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку: від 5 до 18 доларів на місяць за кожен акаунт.

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