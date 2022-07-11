Google Workspace став безплатним для українського бізнесу

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"Українські підприємці безплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace. Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", - написав Федоров у Telegram.

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Він подякував Google за регулярну допомогу та підтримку України.

Раніше компанія вже надала безплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні, зазначив урядовець.

Доповнення

З липня компанія Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку: від 5 до 18 доларів на місяць за кожен акаунт.