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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной

Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной

Киев • УНН

 • 423362 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex. Она предназначена для установки и работы на старых компьютерах и может подарить вторую жизнь ПК или ноутбуку с низкими техническими характеристиками, передает УНН.

Детали

Как известно, тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и в течение года компании удалось устранить около 600 ошибок.

Chrome OS Flex предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том числе и производства Apple. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки требуется только USB-накопитель от 8 Гбайт.

Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Разработчик уверяет, что платформа имеет более лучшую защиту, чем, например, Windows.

Системные требования Chrome OS Flex:

  • процессор Intel или AMD;
  • 4 Гбайт оперативной памяти;
  • 16 Гбайт на встроенном накопителе;
  • поддержка загрузки с флешки.

Напомним 

Google Workspace останется бесплатным для украинского бизнеса до завершения войны.

Украинские Национальные Новости

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