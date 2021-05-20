Google заплатив Україні штраф у мільйон гривень

Цитата:

"ТОВ “Гугл” сплатило 1 мільйон гривень штрафу за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку “Google Мій бізнес”, - йдеться у заяві АМКУ.

Деталі

Розмір штрафу обумовлювався ще й обтяжуючими обставинами — “Гугл” не надавав Комітету затребувану інформацію більше року. Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня одержання товариством рішення.

Станом на 19 травня 2021 року цей суб’єкт господарювання надіслав до Комітету документи, що підтверджують сплату штрафу.

Що було раніше

АМКУ ухвалив рішення про накладання штрафу на товариство у квітні цього року.

Доповнення

Верховна Рада розглядає законопроект № 4184 про так званий “податок на Google”, який очікує другого читання.

Нардеп Данило Гетманцев раніше пояснив, що ним пропонується ввести зручний механізм для оподаткування таких компаній, аби забезпечити надходження до державного бюджету і урівняти в правах український і транснаціональний бізнес, який “чомусь сьогодні є пільговим”.