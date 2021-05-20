Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Дочерняя компания Google в Украине заплатила 1 миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу Антимонопольному комитету. Об этом сообщили в самом АМКУ, передает УНН.
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"ООО "Гугл" уплатило 1 млн гривен штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокирования его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес", - говорится в заявлении АМКУ.
Детали
Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - "Гугл" не предоставлял Комитету востребованную информацию больше года. Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.
По состоянию на 19 мая 2021 года этот субъект хозяйствования направил в Комитет документы, подтверждающие уплату штрафа.
Что было ранее
АМКУ принял решение о наложении штрафа на общество в апреле этого года.
Дополнение
Верховная Рада рассматривает законопроект № 4184 о так называемом "налоге на Google", который ожидает второго чтения.
Нардеп Данил Гетманцев ранее пояснил, что он предлагает ввести удобный механизм для налогообложения таких компаний, чтобы обеспечить поступление в государственный бюджет и уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес, который "почему-то на сегодня льготный".