Google втретє відклав повернення співробітників в офіси

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Через стрімке поширення коронавірусу в Google втретє відкладають повернення своїх співробітників в офіс. У грудні повернення до офлайн-роботи відклали до 1 вересня. Восени співробітники мали працювати не менше ніж три дні на тиждень. У липні оголосили про друге відтермінування — до 18 жовтня, але за умови вакцинування працівників.

Учора генеральний директор компанії Сундар Пічаї оголосив нову дату — 10 січня.

Після 10 січня компанія дозволить різним країнам і регіонам вирішувати, коли припинити дистанційну роботу, з повідомленням не менше ніж за 30 днів. Google постійно коригує свою трудову політику відповідно до рекомендацій урядових експертів у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо

Співробітники компанії Apple також повернуться працювати в офіси не раніше ніж у січні 2022 року.