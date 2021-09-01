Google третий раз отложил возвращение сотрудников в офисы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Компания Google отложила возвращение своих работников в офис до января следующего года. Об этом сообщает УНН по данным CNBC.
Детали
Из-за стремительного распространения коронавируса в Google третий раз откладывают возвращение своих сотрудников в офис. В декабре возвращение к офлайн-работе отложили до 1 сентября. Осенью сотрудники должны были работать не менее трех дней в неделю. В июле объявили о другой отсрочке — до 18 октября, но при условии вакцинации работников.
Вчера генеральный директор компании Сундар Пичаи объявил новую дату — 10 января.
После 10 января компания позволит различным странам и регионам решать, когда прекратить дистанционную работу, с уведомлением не менее чем за 30 дней. Google постоянно корректирует свою трудовую политику в соответствии с рекомендациями правительственных экспертов в сфере здравоохранения.
Напомним
Сотрудники компании Apple также вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года.