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Google третий раз отложил возвращение сотрудников в офисы

Google третий раз отложил возвращение сотрудников в офисы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Компания Google отложила возвращение своих работников в офис до января следующего года. Об этом сообщает УНН по данным CNBC.

Детали

Из-за стремительного распространения коронавируса в Google третий раз откладывают возвращение своих сотрудников в офис. В декабре возвращение к офлайн-работе отложили до 1 сентября. Осенью сотрудники должны были работать не менее трех дней в неделю. В июле объявили о другой отсрочке — до 18 октября, но при условии вакцинации работников.

Вчера генеральный директор компании Сундар Пичаи объявил новую дату — 10 января.

После 10 января компания позволит различным странам и регионам решать, когда прекратить дистанционную работу, с уведомлением не менее чем за 30 дней. Google постоянно корректирует свою трудовую политику в соответствии с рекомендациями правительственных экспертов в сфере здравоохранения.

Напомним

Сотрудники компании Apple также вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года.

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