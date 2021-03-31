Google внесе 25 мільйонів доларів у фонд ЄС для боротьби з фейками

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Google внесе 25 мільйонів доларів у нещодавно створений Європейський фонд засобів масової інформації та інформації для боротьби з фальшивими новинами.

Пандемія COVID-19 та вибори в США минулого року спричинили величезний сплеск дезінформації, дехто звинувачує соціальні медіа в тому, що вони не є більш активними у вирішенні цієї проблеми, тоді як регулятори вказали, що вони можуть вжити заходів за допомогою жорстких обмежень.

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Європейський фонд засобів масової інформації та інформації, заснований Фондом Калуста Гульбенкяна та Європейським університетським інститутом минулого тижня, має на меті залучити дослідників, перевірявачів фактів, некомерційних організацій та інших органів, орієнтованих на суспільні інтереси, для допомоги у боротьбі з фальшивими новинами.

Нагадаємо

Американська компанія Twitter анонсувала проект під назвою Birdwatch, покликаний для боротьби з недостовірною інформацією.