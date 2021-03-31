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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 11521 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 22857 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191122 просмотра

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Актуальное
Google внесет 25 млн долларов в фонд ЕС для борьбы с фейками

Google внесет 25 млн долларов в фонд ЕС для борьбы с фейками

Киев  •  УНН

 • 13115 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Компания Google внесет 25 млн долларов в новый фонд ЕС для борьбы с фальшивыми новостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Google внесет 25 млн долларов в недавно созданный Европейский фонд средств массовой информации и информации для борьбы с фальшивыми новостями.

Пандемия COVID-19 и выборы в США в прошлом году вызвали огромный всплеск дезинформации, некоторые обвиняют социальные медиа в том, что они не являются более активными в решении этой проблемы, тогда как регуляторы указали, что они могут принять меры с помощью жестких ограничений.

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Дополнительно

Европейский фонд средств массовой информации и информации, основанный Фондом Калуста Гульбенкяна и Европейским университетским институтом на прошлой неделе, имеет целью привлечь исследователей, перевирявачив фактов, некоммерческих организаций и других органов, ориентированных на общественные интересы, для помощи в борьбе с фальшивыми новостями.

Напомним

Американская компания Twitter анонсировала проект под названием Birdwatch, вызван для борьбы с недостоверной информацией.

Украинские Национальные Новости

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