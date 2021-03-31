Google внесет 25 млн долларов в фонд ЕС для борьбы с фейками
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Компания Google внесет 25 млн долларов в новый фонд ЕС для борьбы с фальшивыми новостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Google внесет 25 млн долларов в недавно созданный Европейский фонд средств массовой информации и информации для борьбы с фальшивыми новостями.
Пандемия COVID-19 и выборы в США в прошлом году вызвали огромный всплеск дезинформации, некоторые обвиняют социальные медиа в том, что они не являются более активными в решении этой проблемы, тогда как регуляторы указали, что они могут принять меры с помощью жестких ограничений.
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Дополнительно
Европейский фонд средств массовой информации и информации, основанный Фондом Калуста Гульбенкяна и Европейским университетским институтом на прошлой неделе, имеет целью привлечь исследователей, перевирявачив фактов, некоммерческих организаций и других органов, ориентированных на общественные интересы, для помощи в борьбе с фальшивыми новостями.
Напомним
Американская компания Twitter анонсировала проект под названием Birdwatch, вызван для борьбы с недостоверной информацией.