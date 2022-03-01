Google виділив 15 млн доларів на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своїх соцмережах повідомив про переговори з Google де обговорили забезпечення захисту акаунтів Google для українців, а також матеріальну допомогу корпорацією для України. Про це інформує УНН.
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"Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час — страшної війни з Росією. Обговорили те, що уже зроблено для нас", - йдеться у повідомленні.
Загалом Google запевнила про такі заходи:
• Виділили 15 млн ljkfhsd на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.
• Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.
• Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.
• Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.
• Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.
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