Google выделил 15 млн долларов на помощь Украине
Киев • УНН
Киев. 1 Марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях сообщил о переговорах с Google где обсудили обеспечение защиты аккаунтов Google для украинцев, а также материальную помощь корпорацией для Украины. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Провел звонок из Google. Благодарен за поддержку Украины в чрезвычайно сложное время страшной войны с Россией. Обсудили то, что уже сделано для нас", - говорится в сообщении.
В целом Google заверила о следующих мерах:
* Выделили 15 млн долларов на помощь Украине, а еще прямые гранты и рекламные кредиты.
* Включили оповещения SOS на сайте "поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
* Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан.
* Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.
* Борются с медиа, которые занимаются пропагандой и дезинформацией.
Добавим
Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в России.