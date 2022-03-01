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Google выделил 15 млн долларов на помощь Украине

Киев • УНН

 • 120695 просмотра

Киев. 1 Марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях сообщил о переговорах с Google где обсудили обеспечение защиты аккаунтов Google для украинцев, а также материальную помощь корпорацией для Украины. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Провел звонок из Google. Благодарен за поддержку Украины в чрезвычайно сложное время страшной войны с Россией. Обсудили то, что уже сделано для нас", - говорится в сообщении.

В целом Google заверила о следующих мерах:

* Выделили 15 млн долларов на помощь Украине, а еще прямые гранты и рекламные кредиты.

* Включили оповещения SOS на сайте "поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.

* Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан.

* Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.

* Борются с медиа, которые занимаются пропагандой и дезинформацией.

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